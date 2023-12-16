«Русские, вперед!» — русский борец Шлеменко после победы прокричал боевой клич российских болельщиков
Фото: [скриншот с видео]
В Екатеринбурге накануне состоялся бой между представителем России Александром Шлеменко и сербом Александром Илича. Реванш закончился абсолютной победой борца из Омска.
Назло всем «хейтерам» после схватки во время своей победной речи победитель триумфально прокричал «Русские, вперед!». После чего зал утонул в овациях болельщиков.
«Я всегда пойду до конца. Я никогда не врублю заднюю, поэтому вам желаю только вперед. Русские, вперед!» — заявил Шлеменко.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на турнире в ОАЭ и в конце сорвался на аплодисменты.