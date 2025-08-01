«Русский Халк» из Люберец выступит в Белгородской области в День физкультурника

В День физкультурника, который отметят в субботу, 9 августа, житель Люберец, заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» выступит с программой по сценическому экстриму в Белгородской области.

В ходе выступления силач скрутит в трубочку миску и сковородку небольшого диаметра, покажет номер по разрушению шпилек из оцинкованной стали и скручиванию лопаты из закаленной стали. Кроме того, он подготовит суперсет с грелками и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.