Русский Халк из Подмосковья готовится к побитию мировых рекордов

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, люберчанин Сергей Агаджанян ведет активную подготовку к взятию новых рубежей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в сентябре 46-летний богатырь-экстремал планирует установить два мировых рекорда. В Люберцах в честь 300-летия города он попробует за 400 секунд сокрушить не менее семи сковородок и надуть до разрыва не менее семи медицинских грелок.

После небольшого отдыха Русский Халк отправится в Кисловодск, где сделает попытку оттащить на горку автомобиль весом более двух тонн. При этом по установившейся традиции будет надувать до разрыва грелки, что существенно усложняет задачу и увеличивает риск серьезной травмы.

Для фиксации рекордов прибудут представители международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

Ранее сообщалось, что МОНИКИ оснащается новым оборудованием.