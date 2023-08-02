МОНИКИ оснащается новым оборудованием

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского в этом году поступило шесть новых электрокардиографов.

Приборы соответствуют всем необходимым техническим требованиям, интегрированы с Медицинской информационной системой. Как отмечает руководитель отдела МОНИКИ Алла Хадзегова, у медиков сильно расширились возможности для точной диагностики.

Для жителей Подмосковья, напомним, обследование в МОНИКИ проводится бесплатно по полису ОМС и по направлению лечащего врача.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину благоустраивается центр города.