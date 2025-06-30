Русский Халк Сергей Агаджанян будет ломать лопаты и надувать грелки в Люберцах

Зампрезидента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк проведет в Люберцах открытую тренировку.

В ходе мероприятия Агаджанян планирует сломать стальную закаленную лопату с ребрами жесткости. Также он выполнит становую тягу со штангой весом более 250 кг и надуванием до разрыва грелок.

Помимо этого, в программе — надувание грелок, когда на диафрагме Сергея будет прыгать его ассистентка. Кроме того, состоится суперсет с разрушением коротких стальных шпилек.

Тренировка пройдет в рамках подготовки Агаджаняна к благотворительному показательному выступлению в Белгородской области.

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