Русский клуб в Аргентине сравнил свое финансирование с расходами «Красавы» Савина на Кипре

По его словам, клуб существует на личные деньги. В совет директоров входят пять человек: главный тренер Роман Федоров, бизнесмены Андрей Калачев и Дмитрий Грачев, Ольга Кушнерова, которая отвечает за цифровое развитие и международные коммуникации, а также Виктор Ластовец, занимающийся социальными сетями.

Нефедечев отметил, что бюджет «Депортиво Моску» сильно уступает кипрскому клубу «Красава», созданному блогером Евгением Савиным, которому в России грозит тюремный срок.

«Если бы он продал свою куртку, мы бы месяц могли жить на эти деньги. Но для нас, обычных людей, это значимые суммы», — сказал Нефедечев.

Ранее «Депортиво Моску» презентовал свою форму с изображением храма Василия Блаженного и российским триколором.