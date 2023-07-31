Рыцарские бои и средневековая музыка: в Подмосковье прошел фестиваль «Зарайский ратный собор»

Фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный собор» состоялся в Подмосковье. Мероприятие впервые за долгое время снова прошло на территории Зарайского Кремля, сообщило сетевое издание «За новую жизнь» .

В этом году фестиваль прошел в закрытом режиме, однако накануне его могли посетить все желающие.

Гости мероприятия посмотрели импровизированные состязания рыцарей. Воины сразились в поединках один на один и в массовых. Участники клуба исторической реконструкции «Фламандцы» продемонстрировали владение щитом, мечом, копьями, алебардами, арбалетами.

Также перед гостями выступили участники клуба исторической реконструкции «Белый барс». Они продемонстрировали различные воинские упражнения раннесредневековой дружины и выявили сильнейшего в поединках один на один.

Отмечается, что некоторые реконструкторы приплыли на фестиваль на драккаре — это древний деревянный корабль викингов. Судно прошло вдоль набережной и пляжа, а затем пришвартовалось к пирсу.

Кроме того, на фестивале исторической реконструкции зрители увидели не только зрелищные рыцарские сражения, но и водили хороводы под средневековую музыку.

В 2018 году «Зарайский ратный собор» был включен в десятку самых посещаемых этнофестивалей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте посещаемости парков региона.