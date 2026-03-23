РЖД запускает круиз «Вдохновение эпох»: Рязань станет точкой притяжения туристов

Рязанская область в ближайшее время получит новый повод для гордости и туристического интереса — город станет точкой притяжения на маршруте свежего железнодорожного круиза. Компания РЖД анонсировала запуск двухдневного маршрута под поэтичным названием «Вдохновение эпох», и Рязань вошла в него не случайно, а как место, где переплелись судьбы двух столпов русской литературы — Михаила Лермонтова и Сергея Есенина. Организаторы прямо заявляют, что цель поездки — дать пассажирам возможность физически оказаться в той атмосфере, которая питала творчество этих авторов. Об этом сообщает издание 7info.

Первый рейс запланирован на 4 сентября, и программа обещает быть насыщенной и небанальной. Конечно, в списке обязательных точек значится село Константиново — родина Есенина, место, давно ставшее магнитом для поклонников его поэзии. Но создатели маршрута явно стремились избежать «музейной скуки»: гостей также ждет Музей истории Воздушно-десантных войск, что добавляет поездке драйва и соединяет культурный код с историей доблести. Завершить знакомство с городом предложат архитектурными прогулками и, разумеется, гастрономическим знакомством с местным колоритом — традиционным рязанским калинником.

По сути, этот круиз знаменует собой важный тренд: железнодорожный туризм в России переходит от формата простой перевозки к формату осмысленного путешествия, где путь сам становится частью впечатления. Для Рязани включение в такой маршрут — это не просто дополнительные туристы, а позиционирование города как самостоятельного культурного хаба, способного удивить не только «есенинскими» местами, но и современными музеями и аутентичной кухней. Если проект окажется успешным, он может дать старт целой серии тематических поездов, превращающих классические выходные в глубокое региональное приключение.

