«С большим удовольствием!»: президент швейцарского клуба поддержал возвращение российского футбола

Президент швейцарского клуба «Сьон» Кристиан Константин в разговоре с Sport24 заявил, что он поддерживает возвращение российского футбола на международную арену.

«В Швейцарии за возвращение России на международные турниры. Для нас это нормально. С большим удовольствием! — сказал Константин.

Президент «Сьона» не понаслышке знаком с российским футболом. Прошлой осенью клуб пополнился полузащитником сборной России Антоном Миранчуком. Он перешел из «Локомотива» в качестве свободного агента. «Сьон» занимает девятое место в швейцарской Суперлиге.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация будет добиваться возвращения России на восьмое место в клубном рейтинге УЕФА, которое она занимала до отстранения российских клубов.