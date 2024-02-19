С этого года лучшие педагоги дополнительного образования Подмосковья получат денежное вознаграждение

Теперь победители номинаций и абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» будут получать денежную премию. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что данную выплату в регионе ввели впервые для того, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат победители 9 номинаций. Из их числа будет выбран абсолютный победитель, который получит 100 тысяч дополнительно.

Примечательно, что все победители будут представлять регион дальше на федеральном уровне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.