С прической школьника: Киркорова впервые вернули в эфир федеральных телеканалов после «голой вечеринки»

Певец возглавил судейское жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Ранее он также являлся там председателем. Стоит отметить, что вместо привычно для него ярких нарядов Киркоров он был одет в строгий костюм и черныые роговые очки. Изменилась в очередной раз и прическа артиста. Теперьу него строгие черные волосы с пробором.

Пользователи сети уже оценили такой прикид певца, отметив, что в таком виде он больше похож на школьника. Нашлись и такие, кто предположил, что у Киркорова просто парик.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель Филипп Киркоров решил исправиться после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Он послушал совета патриотов и отправился на поддержку бойцов ВС РФ в ДНР.

К слову, пока Киркоров один из немногих артистов, кто решился на посещение ДНР после голой вакханалии в Москве. Другие участники вечеринки не спешат помогать стране, хотя отважились устроить мероприятие в период СВО.

Напомним, актриса Яна Поплавская раскритиковала продюсера Иосифа Пригожина и раскаявшегося Филиппа Киркорова.