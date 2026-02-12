Саакашвили назвал позорным состав сборной Грузии на Олимпиаде из-за экс-россиян
Фото: [Диана Дэвис и Глеб Смолкин/Федерация фигурного катания на коньках России]
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий девятилетний срок в грузинской тюрьме, возмутился составом национальной команды на Олимпийских играх в Италии.
«Позорный состав сборной. Из восьми членов шесть — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. А флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе. Я призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная», — написал Саакашвили.
Сборную Грузии на Играх представляют восемь спортсменов: горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури, фигуристы Лука Берулава, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина, Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Все фигуристы имеют отношение к российскому спорту — тренировались в России или же сменили российское гражданство на грузинское. Диана Дэвис, которая была знаменосцем Грузии на церемонии открытия Игр, является дочерью знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе.
