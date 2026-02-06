Сабурову предрекли обвал популярности и доходов после запрета на въезд в Россию

Популярность казахстанского стенд-ап комика Нурлана Сабурова может резко снизиться после решения о запрете на въезд в Россию сроком на пятьдесят лет. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По словам эксперта, комика ожидает резкое падение доходов, так как он лишится своей основной аудитории. Рудченко подчеркнул, что главная монетизация его деятельности была сосредоточена именно в России.

«На самом деле, 50 лет — это большой срок. Тем более если говорить о том, что у Сабурова аудитория российская и основная монетизация у него происходит именно в России. Нурлан, по сути, теряет работу на полвека», — заявил продюсер.

Он добавил, что юморист отныне сможет вести лишь небольшие выступления в Дубае или странах СНГ, но этих заработков будет недостаточно для поддержания прежнего уровня жизни и карьеры. По прогнозам Рудченко, такая ситуация обычно приводит к забвению артиста в течение двух-трех лет.

Эксперт также предположил, что внимание правоохранительных органов может быть обращено на соведущих и участников проектов, связанных с Сабуровым. По мнению критика, в отношении его коллег возможны проверки в ближайшее время.

В пятницу, 6 февраля, стало известно о задержании Сабурова в аэропорту Внуково. Комик прилетел в Россию из ОАЭ, где снимался в рекламе автомобилей.