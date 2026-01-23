Сафин попросил Рублева «не уважать» соперника во время матча на Australian Open

Знаменитый российский теннисист Марат Сафин, приехавший на Australian Open в составе команды Андрея Рублева, давал ему ценные указания по ходу матча третьего круга против Франсиско Серундоло.

В начале второй партии Сафин начал активно подсказывать 15-й ракетке мира.

«Давай поактивнее! Сам, сам, сам! Хватит его уважать, …! Слишком … [много] его уважаешь», — советы Сафина попали на видео.

Однако Рублев им не внял. Он проиграл аргентинцу в трех партиях — 3:6, 6:7, 3:6. Россиянин в третий раз подряд проиграл Серундоло. Рублев уступает 21-й ракетке мира по личным встречам 1-4.

Ранее в 1/8 финала на Australian Open вышел Даниил Медведев. Россиянин уступил два первых сета венгру Фабину Марожану, но сумел переломить ход матча.