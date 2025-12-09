Сафонов может сыграть за ПСЖ в матче Лиги чемпионов в «Атлетиком»

Основной голкипер ПСЖ Люка Шевалье не попал в заявку парижского клуба на матч общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком», сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

Также в матче не сможет принять участие обладатель Золотого мяча Усман Дембеле.

Шевалье продолжает залечивать травму лодыжки, что дает дополнительный шанс проявить себя россиянину Матвею Сафонову.

6 декабря Сафонов провел первый матч в сезоне за ПСЖ с «Ренном» (5:0). Голкипер дважды спасал свою команду после опасных ударов и заслужил высокие оценки прессы.

Ранее фанаты ПСЖ выражали неудовольствие нестабильной игрой Шевалье и требовали от главного тренера Луиса Энрике вернуть в ворота Матвея Сафонова.