Сафонов обиделся на ПСЖ из-за несдержанных клубом обещаний

Российский голкипер Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ в ближайшее трансферное окно, сообщает PSG Inside Actu, ссылаясь на источники в парижском клубе.

По данным издания, Сафонов разочарован тем, что не имеет игрового времени, и считает, что тренерский клуб не сдержал своего обещания о честной конкуренции с Люка Шевалье.

Отмечается, что уже в январе россиянин может перейти в один из испанских или португальских клубов на правах аренды.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года, его контракт с парижанами действует до 2029 года. В нынешнем сезоне голкипер не сыграл за клуб ни одной минуты.

Ранее бывший тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль назвал самую сильную по составу команду РПЛ.