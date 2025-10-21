Сафонов обиделся на ПСЖ из-за несдержанных клубом обещаний
Фото: [ФК ПСЖ]
Российский голкипер Матвей Сафонов может покинуть ПСЖ в ближайшее трансферное окно, сообщает PSG Inside Actu, ссылаясь на источники в парижском клубе.
По данным издания, Сафонов разочарован тем, что не имеет игрового времени, и считает, что тренерский клуб не сдержал своего обещания о честной конкуренции с Люка Шевалье.
Отмечается, что уже в январе россиянин может перейти в один из испанских или португальских клубов на правах аренды.
Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года, его контракт с парижанами действует до 2029 года. В нынешнем сезоне голкипер не сыграл за клуб ни одной минуты.
