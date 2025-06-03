Сафонов полностью погасил долг по алиментам

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов полностью оплатил долг по алиментам на сумму более 66 млн руб., сообщил телеграм-канал Sport Baza.

После этого судебные приставы должны снять обеспечительные меры и Сафонов сможет приезжать в Россию. В частности, он сможет сыграть в товарищеских матчах сборной против команд Нигерии и Белоруссии.

Адвокат Сафонова Андрей Крючков пояснил, что такая огромная сумма задолженности возникла из-за того, что бывшая супруга Сафонова Анастасия попросила переписать на дочь квартиру — в счет части долга, а затем от договоренностей отказалась.

«Матвей, как порядочный человек и заботливый отец, никогда не будет забирать у ребенка никаких денег», — заявил адвокат.

В субботу, 31 мая, Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ. В финале парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0.