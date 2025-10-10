Сафонов выведет сборную России на матч с Ираном с уникальной капитанской повязкой

В преддверии матча сборных России и Ирана прошла пресс-конференция, на которой капитан команды Матвей Сафонов показал собравшимся уникальную капитанскую повязку.

Игра пройдет в Волгограде, а повязка будет посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. На ней изображен знаменитый монумент «Родина-мать».

Сафонов подчеркнул, что это накладывает на команду дополнительную ответственность.

Сборные России и Ирана трижды встречались в товарищеских матчах. Игры в 2017 и 2023 годах завершились с одинаковым счетом — 1:1, а в 2011 сборная Ирана победила — 1:0. Сборная России продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла 20 матчей. В последний раз национальная команда проиграла Хорватии (0:1) осенью 2021 года.

