Сальвадорский форвард «Балтики»: целой жизни не хватит, чтобы изучить Россию

23-летний форвард признался, что ранее никогда не слышал о существовании такого города, как Калининград. Хиль сказал, что пришлось адаптироваться к холодам, но с наступлением весны это перестает быть проблемой.

Футболиста поразили размеры России.

«Россия — не просто большая страна, а гигантская. Раньше мои самые длинные перелеты длились не больше одного часа, а тут можешь лететь в самолете четыре часа и больше. Это настолько огромная страна, что, мне кажется, и целой жизни не хватит, чтобы изучить, как тут все устроено», — рассказал Хиль.

Трансфер Брайана Хиля в январе этого года стал самым дорогим в истории «Балтики». Калининградский клуб заплатил за форварда 1,5 млн евро колумбийскому клубу «Депортес Толима».

Сальвадорец сыграл в четырех матчах Первой лиги, забил два мяча и отдал две передачи.

Ранее сербский нападающий Джордже Деспотович посоветовал российским футболистам не уезжать за границу.