«Сам себя сделал»: боксер и депутат Лебедев рассказал, как ему помог Поветкин

Российский боксер Денис Лебедев — многократный чемпион мира, звезда реалити-шоу «Новые звезды в Африке», живет в подмосковном городе Чехове. Несколько лет назад 43-летний спортсмен ушел из профессионального бокса, но продолжает работать муниципальным депутатом.

Спортсмен родился в Старом Осколе, но 14 лет назад перебрался в Чехов. По словам Лебедева, большую роль в этом сыграла дружба со знаменитым боксером Александром Поветкиным.

«С детства мы дружим с Александром Поветкиным, я знаком со всеми его родственниками. Он выступал за Московскую область и Чехов, тренировался у Валерия Белова», — рассказал Лебедев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Звезда ТНТ приехал в Чехов, работая в охранной структуре, и случайно встретил Поветкина.

«Ну и обратился к нему с просьбой помочь мне опять заняться боксом, начать свою профессиональную карьеру. Саша дал мне телефоны нужных людей, а дальше я уже, как говорится, сам себя сделал», — признался собеседник.

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