Самарский губернатор даст доработать тренеру «Крыльев Советов» до конца года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил «Матч ТВ», что главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сохранит свой пост до конца года.

О скорой отставке 48-летнего специалиста сообщали ряд СМИ. В частности, об этом написал экс-пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Федорищев рассказал, что обсуждает с Адиевым планы на будущее.

«Крылья Советов» не побеждали в чемпионате и Кубке России девять матчей подряд. Последняя победа на ФК «Сочи» датируется 14 сентября. В РПЛ самарская команда занимает 13-е место с 13 очками.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам центрального матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».