Самбисты из Подмосковья успешно выступили на международном гран-при среди мужчин и женщин

Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые награды на финальном этапе международного гран-при по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Так, действующая чемпионка мира из Мытищи Эльмира Кахраманова поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 килограммов. А в мужской весовой категории до 98 кг призовую тройку замкнул Степан Солдатенков из Королева.

Отмечается, что финальный этап международных соревнований гран-при по самбо среди мужчин и женщин прошел в городе Верхняя Пышма. Всего в соревновании приняли участие порядка ста сорока спортсменов из разных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов за поддержку военнослужащих.