Самбисты из Подмосковья успешно выступили на международном гран-при среди мужчин и женщин
Фото: [Пресс-служба СШОР по единоборствам Московской области]
Подмосковные спортсмены завоевали две бронзовые награды на финальном этапе международного гран-при по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Так, действующая чемпионка мира из Мытищи Эльмира Кахраманова поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 килограммов. А в мужской весовой категории до 98 кг призовую тройку замкнул Степан Солдатенков из Королева.
Отмечается, что финальный этап международных соревнований гран-при по самбо среди мужчин и женщин прошел в городе Верхняя Пышма. Всего в соревновании приняли участие порядка ста сорока спортсменов из разных стран.
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