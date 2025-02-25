Самойлова подогрела слухи о пятой беременности

Блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала видео, после которого поклонники начали обсуждать возможную беременность звезды. Об этом пишет The Voice, ссылаясь на блог.

Оксана Самойлова воспитывает четверых детей от рэпера Джигана: самому младшему, сыну Давиду, три года. Также в семье растут дочери Ариела, Лея и Майя. Звездная мама часто проводит время с наследниками и делится с поклонниками в соцсетях буднями. В очередной такой выходной Самойлова записала видео, где поглаживала живот и говорила намеками. Это вызвало пересуды о пятой беременности.

«До 3 марта я должна сказать Денису нечто важное. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — загадочно добавила Самойлова.

Поклонникам оставалось лишь гадать, на что намекает Самойлова. Однако люди из старой «армии» фанатов отметили, что это может быть пиар-уловка перед каким-либо проектом, а не то, что многие подумали.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова и Джиган подарили сыну необычный живой подарок.