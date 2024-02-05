Самую красивую матрешку выберут в Подмосковье на онлайн-конкурсе

В Подмосковье проходит онлайн-конкурс на самую красивую матрешку, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Принять участие в состязании могут все желающие, в том числе производители традиционной русской игрушки. Для этого нужно опубликовать фотографии своих матрешек на сайте «История матрешки».

Лучшую игрушку выберут в конце года по итогам голосования, а окончательную оценку матрешкам даст профессиональное жюри.

Конкурс проводится при информационной поддержке областного Минкульта. О наградах за призовые места будет сообщено дополнительно, указали в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на выставку-форум «Россия».