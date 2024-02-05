Самую красивую матрешку выберут в Подмосковье на онлайн-конкурсе
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
В Подмосковье проходит онлайн-конкурс на самую красивую матрешку, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в состязании могут все желающие, в том числе производители традиционной русской игрушки. Для этого нужно опубликовать фотографии своих матрешек на сайте «История матрешки».
Лучшую игрушку выберут в конце года по итогам голосования, а окончательную оценку матрешкам даст профессиональное жюри.
Конкурс проводится при информационной поддержке областного Минкульта. О наградах за призовые места будет сообщено дополнительно, указали в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на выставку-форум «Россия».