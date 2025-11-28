Самые богатые Деды Морозы: «Дискотека Авария» заработает больше 110 млн рублей под НГ

Российская поп-группа «Дискотека Авария» заработает более 110 миллионов рублей в декабре. Коллектив, известный своей новогодней тематикой, получил приглашения минимум на 20 корпоративных мероприятий.

По информации от Телеграм-канала Mash, график музыкантов загружен так же плотно, как и МКАД в пятницу: из всего следующего месяца свободными остаются только 11 дней. Все остальное время расписано частными выступлениями и большим сольным концертом.

За 45-минутное выступление запросили 6,5 млн рублей при безналичной оплате. Для сравнения: в прошлом году просили 4,8 млн, а в 2023-м — 3,8 млн. Программа остается неизменной, так как новые идеи от них не ждут, а старые хиты работают лучше любых эффектов.

Райдер у музыкальный «Дедов Морозов» весьма скромный: чай, кофе, разнообразные орешки, нарезки, цветочный мед, шоколадки, три бутылки деревенского кефира, три корочки хлеба и четыре заварной лапши — два с курицей и два с говядиной. Из аптечки у него только перекись водорода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с началом декабря в парках региона стартует зимний сезон.