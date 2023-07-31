Самые популярные активности в парках назвали в Подмосковье

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов рассказал, какие мероприятия в парках наиболее популярны у жителей. Тема обсуждалась на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. Всего с 1 января по 27 июля в подмосковных парках прошло более 20 тыс. мероприятий.

«Помимо регулярных и общеобластных проектов мы в этом году запустили новые проекты, рассчитанные на максимальную географию, в том числе, на отдаленные территории и большое взаимодействие с жителями. Это «Город танцует в парках» вместе со звездами Егором Дружининым и Александром Решетниковым, а также музыкальный проект «На одной волне»: кавер-группы исполняют популярные хиты российских и зарубежных исполнителей. Для маленьких посетителей проводит мероприятия наш областной кукольный театр», — отметил министр.

Василий Кузнецов добавил, что если в прошлом году учитывались количественные показатели, то сейчас выбрали более эффективный подход. Парки классифицировали, разделив на группы: парки культуры и отдыха, детские, лесные, исторические. Для каждого типа разработали свои мероприятия, которые наиболее востребованы.

«С 1 мая по 27 июля мы провели более 13 тыс. мероприятий. Спасибо коллегам из Минспорта Московской области, они помогают вести физкультурную деятельность, самое популярное здесь — скандинавская ходьба и семейно-развлекательные программы», — уточнил Кузнецов.

Среди творческих программ наибольший интерес вызвали мастер-классы и театральные постановки, среди культурно-просветительских — экскурсии и экоуроки. Также проходили мероприятия в категории «Развлечения и отдых».

Ранее Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.