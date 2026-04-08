«Самый дорогой россиянин»: ПСЖ готов выкупить Алексея Батракова у «Локомотива» за €16 млн

Французский гранд положил глаз на главную звезду российского футбола. Парижский ПСЖ летом планирует выкупить у московского «Локомотива» полузащитника сборной России Алексея Батракова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сумма, за которую французы могут заполучить хавбека, прописана в контракте Батракова с «железнодорожниками». Это €16 млн — отступные, которые активируются при поступлении официального предложения. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн, что делает его самым дорогим российским футболистом на данный момент. Для сравнения: вратарь Матвей Сафонов, уже выступающий за ПСЖ, стоит €22 млн.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза рассказывал, что парижане интересовались Батраковым ещё полтора года назад. Теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Для ПСЖ приобретение Батракова — не только усиление состава, но и продолжение «русской линии». В Париже уже играет Сафонов, и появление ещё одного соотечественника может помочь адаптации.

Ранее Дзюба рассказал, что спровоцировало его перейти из «Спартака» в «Зенит».