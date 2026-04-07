«Самый крутой маленький мужик»: Екатерина Вилкова трогательно поздравила 12-летнего сына с днем рождения

У звезды сериала «Отель Элеон» Екатерины Вилковой и ее супруга, актера Ильи Любимова двое детей, и накануне младший сын отпраздновал 12-летие.

Актриса опубликовала в блоге множество фотографий мальчика разных лет и сопроводила их трогательным посланием, назвав именинника «самым крутым маленьким мужиком», сообщает Hello! Russia.

«Каждый день ты делаешь этот мир чуточку лучше! Я люблю тебя, мой мультик! С днем рождения!» — подписала кадры Вилкова.

На снимках, которыми актриса поделилась с подписчиками, мальчик запечатлен в разные годы: от младенчества до недавних семейных моментов. Рядом с ним на некоторых фото — отец Илья Любимов, который также принимает активное участие в воспитании детей.

Звездные друзья пары из мира кино тут же откликнулись в комментариях, присоединяясь к поздравлениям. Поклонники, в свою очередь, отметили, как сильно вырос ребенок, и поблагодарили Вилкову за то, что она делится такими теплыми семейными кадрами.

Напомним, браку Вилковой и Любимова уже более 15 лет. Они поженились в 2011 году после года страстного романа, а познакомились будущие супруги за пределами съемочной площадки. У пары также есть старшая дочь. Сама Вилкова не раз признавалась, что семья для нее — главная опора, а материнство вдохновляет на новые роли.

