Звезда сериала «Не родись красивой» показала редкое фото восьмилетнего сына

Российская актриса Ольга Ломоносова, известная по сериалу «Не родись красивой», поделилась редким снимком своего восьмилетнего сына. На фото мальчик позирует с журналом, на обложке которого изображена его знаменитая мать, сообщает «Газета.Ru».

Ломоносова редко балует поклонников семейными кадрами, поэтому появление фотографии с подросшим сыном вызвало настоящий ажиотаж. Подписчики тут же отметили, как он похож на родителей, и засыпали актрису вопросами: не планирует ли она отдавать сына в кино?

«Его неоднократно звали на кастинги, но я считаю, что нашей семье пока достаточно одной актрисы», — отметила Ольга.

У Ольги и ее гражданского мужа, режиссера Павла Сафонова, трое детей. Пара вместе почти 20 лет, но официально отношения не зарегистрировали. Актриса активно снимается в кино и воспитывает наследников, стараясь держать их подальше от софитов.

Ранее Павел Деревянко впервые показал 15-летнюю дочь, которая приобщила его к искусству.