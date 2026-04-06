«Самый сильный человек в моей жизни»: Луис Сквиччиарини показал видео с Лерчек после выписки из больницы

33-летняя блогерша Валерия Чекалина (более известная как Лерчек) вернулась домой после лечения. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини опубликовал трогательное видео, где она улыбается сквозь слезы и держит на руках спящего сына, родившегося в феврале, сообщает Super.ru.

На кадрах Лерчек одета в домашнюю пижаму и парик из длинных темных волос. Она передает привет подписчикам и, несмотря на тяжелую болезнь, находит в себе силы улыбаться.

«Лера очень сильная. Это самый сильный человек в моей жизни», — говорит за кадром Луис.

Он также отметил, что рождение малыша стало счастливым событием, несмотря на все сложности. В конце видео Сквиччиарини поблагодарил всех за поддержку и молитвы.

Напомним, от Луиса Сквиччиарини Лерчек родила четвертого ребенка. В начале марта ее выписали из роддома, но на следующий день состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали у блогера четвертую стадию рака желудка.

Поклонники и коллеги продолжают выражать поддержку семье. Тысячи комментариев под видео — со словами ободрения, молитвами и пожеланиями сил.

