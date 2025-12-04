Самый титулованный лыжник планеты отреагировал на допуск россиян

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийской квалификации.

Знаменитый гонщик не выказал оптимизма по поводу нового состязания с российскими лыжниками, но и осуждать решение суда не стал.

«Это то, с чем нам приходится мириться. Я ничего не могу сделать с уже принятым решением, с этим нам и приходиться считаться. Не собираюсь бойкотировать старты. Я поеду на Олимпиаду, если буду здоров и в форме», — приводит слова Клебо TV2.

Он отметил, что не знает, с кем из россиян ему придется соревноваться. На вопрос, каково будет снова выходить на лыжню с россиянами, Клебо лаконично ответил: «Нормально».

Ранее один из сильнейших российских лыжников Савелий Коростелев выразил уверенность в том, что получит нейтральный статус и сможет выступить в квалификации к Олимпиаде.