«Сан-Хосе» отказался продлевать контракт с российским вратарем

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» не будет продлевать контракт с российским голкипером Александром Георгиевым. Об этом сообщил генеральный менеджер «Акул» Майк Грир.

По окончании сезона 29-летний Георгиев станет неограниченно свободным агентом.

Георгиев провел пять сезонов за «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего подписал трехлетний контракт с «Колорадо Эвеланш» с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) $3,4 млн. В ходе нынешнего сезона «Колорадо» обменял Георгиева в «Сан-Хосе».

Голкипер провел за «Шаркс» 31 матч, пропуская в среднем 3,88 шайбы за игру и отражая 87,5% бросков. «Акулы» заняли последнее место во всей лиге, набрав лишь 52 очка.

В четверг, 17 апреля, в НХЛ определились все участники плей-офф.