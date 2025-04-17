«Сан-Хосе» отказался продлевать контракт с российским вратарем
Вратарь «Сан-Хосе» Георгиев станет неограниченно свободным агентом
Фото: [ХК «Сан-Хосе Шаркс»]
Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» не будет продлевать контракт с российским голкипером Александром Георгиевым. Об этом сообщил генеральный менеджер «Акул» Майк Грир.
По окончании сезона 29-летний Георгиев станет неограниченно свободным агентом.
Георгиев провел пять сезонов за «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего подписал трехлетний контракт с «Колорадо Эвеланш» с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) $3,4 млн. В ходе нынешнего сезона «Колорадо» обменял Георгиева в «Сан-Хосе».
Голкипер провел за «Шаркс» 31 матч, пропуская в среднем 3,88 шайбы за игру и отражая 87,5% бросков. «Акулы» заняли последнее место во всей лиге, набрав лишь 52 очка.
В четверг, 17 апреля, в НХЛ определились все участники плей-офф.