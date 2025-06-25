«Сантос» охотится за одним из лидеров «Спартака»

По данным издания, переговоры обещают быть сложными, поскольку бразилец является одним из лидеров красно-белых и его контракт со «Спартаком» рассчитан еще на два года.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Маркиньоса составляет €6 млн. В августе прошлого года он пришел в «Спартак» из «Ференцвароша» за €5 млн. Однако, как отмечается в публикации, «Сантосу» возможный трансфер обойдется существенно дороже и клуб изыскивает дополнительные финансовые возможности для его осуществления.

Болельщики выбрали Маркиньоса лучшим игроком клуба в прошлом сезоне. Футболист сыграл в 37 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет приобрести форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.