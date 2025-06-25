«Сантос» охотится за одним из лидеров «Спартака»
Bola: «Сантос» ведет переговоры с вингером «Спартака» Маркиньосом
Фото: [ФК «Спартак»]
Бразильский «Сантос» ведет переговоры с вингером «Спартака» Маркиньосом, пишет Bola.
По данным издания, переговоры обещают быть сложными, поскольку бразилец является одним из лидеров красно-белых и его контракт со «Спартаком» рассчитан еще на два года.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Маркиньоса составляет €6 млн. В августе прошлого года он пришел в «Спартак» из «Ференцвароша» за €5 млн. Однако, как отмечается в публикации, «Сантосу» возможный трансфер обойдется существенно дороже и клуб изыскивает дополнительные финансовые возможности для его осуществления.
Болельщики выбрали Маркиньоса лучшим игроком клуба в прошлом сезоне. Футболист сыграл в 37 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал 13 результативных передач.
Ранее стало известно, что «Спартак» хочет приобрести форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.