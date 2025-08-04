Сбежавший из России комик разочаровался в европейской медицине

Российский стендап-комик Руслан Белый*, проживающий в Испании, раскритиковал европейскую систему здравоохранения. В выпуске шоу «Культурная разница» артист заявил, что его представления о качественной медицине в Европе не соответствуют действительности.

За кажущейся шуткой комика скрывается реальная проблема в ЕС, с которой сталкиваются многие эмигранты. В отличие от распространенного стереотипа запись к специалисту в государственных клиниках Испании может занимать недели, а иногда и месяцы. Частная медицина, хотя и работает быстрее, требует серьезных финансовых затрат.

Ситуация усугубляется для русскоязычных пациентов — не все врачи свободно говорят на английском, не говоря уже о русском. Это создает дополнительные барьеры. При этом налоги, из которых финансируется здравоохранение, составляют значительную часть доходов резидентов. Комик Белый также добавил, что в учреждениях Испании огромные очереди.

«До того, как мы приехали, Руслан, здесь все было хорошо. И медицина была нормальная, и очередей не было на запись к врачу. Мы приехали, и все в очередь встали», — пошутил другой гость программы, живущий в США.

Юмористка Ирина Приходько* добавила свою версию: европейцы живут дольше потому, что редко видят врачей и у них вырабатывается иммунитет.

Ранее сообщалось, что комик-иноагент пожаловался на слишком дорогую жизнь в Лос-Анджелесе.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов