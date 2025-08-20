Сбежавший из Украины футболист нашел себе клуб в Первой лиге России
Сбежавший из Украины футболист Роспутько стал игроком «Чайки»
Фото: [сайт Первой лиги]
Полузащитник Александр Роспутько получил российское гражданство и стал игроком «Чайки» из Песчанокопского, выступающей в Первой лиге чемпионата России.
Осенью 2023 года футболист сбежал из расположения донецкого «Шахтера» после матча юношеской Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном».
Сообщалось, что Роспутько, родившийся на Донбассе, в Горловке, разделяет пророссийские взгляды. Отец футболиста утверждал, что Александр будет добиваться российского гражданства.
Роспутько заявлен за «Чайку» 11 августа. На поле 21-летний футболист пока не выходил. По данным портала Transfermarkt, полузащитник заключил с «Чайкой» годичный контракт.
