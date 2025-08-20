Вадим Евсеев возглавит один из российских клубов

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России, известный тренер Вадим Евсеев рассказал «Матч ТВ», что скоро приступит к новой работе.

Он уточнил, что рассматривает варианты только в России. Других деталей привычно немногословный специалист не раскрыл.

В мае Евсеев покинул ФК «Ленинградец». Также он тренировал «Текстильщик», «Амкар», «СКА‑Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Ранее стало известно, что «Спартак» завершил трансфер защитника Ильи Самошникова из «Локомотива». Также красно-белые близки к приобретению центрдефа «Галатасарая» Карлоса Куэсты.