Вадим Евсеев возглавит один из российских клубов
Тренер Евсеев: «Скоро увидите меня в новой команде»
Фото: [ФК «Ленинградец»]
Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России, известный тренер Вадим Евсеев рассказал «Матч ТВ», что скоро приступит к новой работе.
Он уточнил, что рассматривает варианты только в России. Других деталей привычно немногословный специалист не раскрыл.
В мае Евсеев покинул ФК «Ленинградец». Также он тренировал «Текстильщик», «Амкар», «СКА‑Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».
