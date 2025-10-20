Сборная ФСИН одержала победу на Открытом Кубке России по самбо

В Москве прошли VI Всероссийские соревнования «Открытый Кубок директора ФСИН России по самбо», в этом году их приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чемпионом стала сборная ФСИН России. Призерами стали команды МВД России и Росгвардии. В состязаниях приняли участие более 60 спортсменов из пяти силовых ведомств — ФСИН, МВД, Минобороны, Росгвардии и СК. В церемонии открытия приняли участие директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев, заместители главы пенитенциарного ведомства генерал-лейтенанты внутренней службы Александр Матвеенко, Александр Розин и другие.

«Мы собрались с вами в Международном центре самбо, чтобы узнать имена сильнейших спортсменов, воля и стойкость характера которых открыли им возможность побороться за кубок», – отметил Аркадий Гостев.

Перед зрителями и участниками перед церемонией награждения выступили артисты Денис Майданов, Анастасия Макеева, Роман Мальков, финалистка 8-го сезона шоу «Голос. Дети» Анна Волкова и Большой детский хор имени В. С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова.

