Сборная футбольных мам Подмосковья примет участие в турнире в Красногорске

Сборная мам Подмосковья примет участие в футбольном турнире в Красногорске. На этой неделе в округе пройдут состязания в рамках «Кубка футбольных мам», сообщили в Минспорта региона.

За победу в турнире будут бороться команды из разных регионов страны, в том числе команда из Подмосковья, в состав которой войдут мамы-спортсменки из Клина, Орехово-Зуево, Фрязино, Лосино-Петровского и других муниципалитетов.

Первый турнир «Кубка» прошел весной в Реутове. По его итогам призерами стали команды «Зоркий-Красногорск» и «Драйв» из Балашихи.

Следующая игра в рамках «Кубка» пройдет в следующем месяце в Подольске.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года во всех школах планируется открыть спортклубы.