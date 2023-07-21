Сборная Московской области выиграла первенство России по пожарно-спасательному спорту

Программа соревнований включала в себя 100-метровой полосу препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пожарную эстафету и боевое развертывание. За награды спорили около 300 спортсменов из 30 регионов.

Команда Московской области была составлена из подольчан. В интересной борьбе она опередила в общем зачете основных конкурентов сборные Свердловской области и Башкортостана. По итогам соревнований будет сформирована сборная России для участия в первенстве мира, которое в сентябре пройдет в Саранске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выращивают улиток класса «премиум».