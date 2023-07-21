Сборная Московской области выиграла первенство России по пожарно-спасательному спорту
Фото: [МЧС России]
В Подольске состоялось юношеское первенство страны по пожарно-спасательному спорту. После четырех дней состязаний победителем стали хозяева.
Программа соревнований включала в себя 100-метровой полосу препятствий, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пожарную эстафету и боевое развертывание. За награды спорили около 300 спортсменов из 30 регионов.
Команда Московской области была составлена из подольчан. В интересной борьбе она опередила в общем зачете основных конкурентов сборные Свердловской области и Башкортостана. По итогам соревнований будет сформирована сборная России для участия в первенстве мира, которое в сентябре пройдет в Саранске.
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