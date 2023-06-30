Сборная Подмосковья выиграла 10 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду

Сборная Московской области завоевала десять медалей — шесть золотых, три серебряные и одну бронзовую — на чемпионате России по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, Подмосковье на турнире представляли воспитанники областной Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Так, спортсменка Елизавета Кузина завоевала сразу пять медалей, став лидером всего чемпионата по числу наград. Вместе с Александром Бондарем она выиграла золото в парных прыжках. Также первое место у Кузиной в одиночных прыжках с трехметрового трамплина, в смешанных синхронных прыжках, женских синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В одиночных прыжках с метрового трамплина она заняла третье место. Золото в этой категории выиграла другая подмосковная спортсменка — Кристина Ильиных.

Еще одну золотую и две серебряные медали принес подмосковной сборной Александр Бондарь. Он занял первое место в одиночных прыжках с десятиметровой вышки и вторые места в синхронных прыжках и смешанных прыжках.

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