Сборная Подмосковья заняла третье командное место на чемпионате страны по стрельбе из лука

Сборная Московской области заняла третье место в командном зачете на чемпионате России по стрельбе из лука. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в городе Орел. Участие в них приняли спортсмены из разных регионов страны.

Так, в составе подмосковной сборной бронзу завоевали Николай Сизов, Елена Фоменко и Кристина Скороходова. Спортсмены из Московской области выступали в дисциплине «Ассиметричный лук», уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до 2026 года в Московской области появится свыше тридцати новых спортивных объектов.