Сборная Подмосковья завоевала четыре медали на первенстве страны по шорт-треку

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по шорт-треку, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

У региональной команды два золота и два серебра. Так, свой вклад в каждую из наград сборной Подмосковья внесла спортсменка Фаиля Аймалетдинова. Она выиграла старты на 1 тысячу и 1,5 тысячи метров, а в 500-метровом забеге жительница региона заняла второе место.

Также подмосковные спортсменки Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская, Елена Купалева, Анна Козулина и Анна Телеганова стали вторыми в командной эстафете на 3 тысячи метров.

​Первенство страны по шорт-треку проходило в Смоленске. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в состав сборных команд России входят свыше 2,6 тысячи спортсменов из Московской области.