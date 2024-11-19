Сборная России по футболу разгромила команду из Сирии в товарищеском матче

Товарищеский матч на стадионе «Волгоград-Арена» завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. Отечественные спортсмены одержали разгромную победу, обыграв национальную команду Сирии.

Российский футболист Максим Осипенко открыл счет уже на 33-й минуте. Илья Самошников повторил успех на 53-й минуте, а на 66-й минуте блестящий гол забил Алексей Миранчук. Через 15 минут Осипенко вновь забил в ворота сирийцев, оформив дубль с пенальти.

Таким образом, гости из Сирии уступили России, так и не забив ни одного гола.

Напомним, что в рейтинге международной футбольной федерации ФИФА Россия находится на 34 месте. Сирия занимает 93-е.

Примечательно, что это не первый разгромный успех России в футбольных матчах ноября. Недавно команда также разгромила Бруней со счетом 11:0. Победу назвали самой крупной в истории сборной РФ.

Ранее сообщалось, что футболисты Брунея пытались ворваться в стрип-бар на Кубани под хит певицы МакSим.