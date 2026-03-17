Сборная России вернулась в Москву после Паралимпийских игр

Сборная России по паралимпийским видам спорта прилетела в московский аэропорт Внуково после участия в Паралимпийских играх, проходивших в Италии, сообщает корреспондент ТАСС .

В соревнованиях участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Для российских паралимпийцев это стало первым выступлением под национальной символикой за последние 12 лет.

На Паралимпиаде российская команда завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общем зачете. Варвара Ворончихина принесла сборной две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду, Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Анастасия Багиян, а Иван Голубков поднялся на высшую ступень пьедестала дважды.

Российские спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и укрепили позиции страны в международных паралимпийских соревнованиях.

