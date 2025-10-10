Сборная России впервые в истории обыграла Иран

Сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2:1.

Игру в Волгограде посетили более 42 тыс. болельщиков.

Российская команда показала красивый комбинационный футбол. На 22-й минуте счет открыл Дмитрий Воробьев. Нападающий «Локомотива» получил пас из глубины поля от Антона Миранчука и хладнокровно переиграл вратаря.

В начале второго тайма Амирхоссейн Хоссейнзаде сравнял счет. На 71-й минуте победную точку дальним ударом поставил Алексей Батраков.

Для сборной России это первая победа над Ираном. Ранее были две ничьих и поражение с минимальным счетом. Российская команда продлила свою беспроигрышную серию до 21 матча.

