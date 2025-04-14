Сборная России за явным преимуществом выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по борьбе

В Братиславе завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. В медальном зачете сборная России с большим преимуществом заняла первое место.

Всего российские спортсмены завоевали десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе и третье заняли команды Азербайджана и Украины, в активе которых по четыре золотые медали, причем Украине все золото добыли девушки.

В победу российской команды наибольший вклад внесли вольники — восемь медалей. Чемпионами Европы стали Начын Монгуш, Заур Угуев, Ибрагим Ибрагимов, Давид Баев и Ахмед Усманов. Серебро завоевали Заурбек Сидаков и Магомед Курбанов, бронзу — Артур Найфонов.

В греко-римской борьбе россияне отличились в самой легкой и самой тяжелой весовых категориях — золото Эмина Сефершаева и Сергея Семенова, также бронзу завоевал Садык Лалаев.

Соревнования в женской борьбе принесли России золото Екатерины Вербиной, Ольги Хорошавцевой и Анастасии Сидельниковой, бронзу Надежды Соколовой, Натальи Малышевой и Динары Кудаевой.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему многие российские борцы выступают за сборные других стран.