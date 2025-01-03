Сборная Украины в полном составе покинула четвертый этап гонки «Тур де Ски»

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе снялась с четвертого этапа многодневной гонки «Тур де Ски», которая проходит в Тоблахе (Италия). Об этом сообщило издание Dagbladet.

Отмечается, что ни один из спортсменов украинской команды не вышел на старт гонки преследования, запланированной на 1 января.

По информации источника, украинская команда не уведомила организаторов соревнований о своем решении. Эта информация была подтверждена рейс-директором Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михалом Ламплотом.

Также неизвестно, с чем связано такое решение украинской сборной.

Итогом гонки «Тур де Ски» стали победы в мужском и женском зачетах представителей Норвегии. В мужском пасьюте первым стал Харальд Амундсен, а у женщин гонку выиграла Астрид Эйре Слинн.

«Тур де Ски» представляет собой ежегодное многодневное лыжное соревнование, которое проходит в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Оно включает в себя несколько этапов, обычно проходящих в разных странах, и происходит в начале января. Участники соревнуются в различных дисциплинах, включая гонки на время и гонки преследования.

Ранее сообщалось, что Федерацию гимнастики Азербайджана поймали на насилии над спортсменками.