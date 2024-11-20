Сборной Косово засчитано поражение в матче Лиги наций с Румынией

Во время матча Лиги наций между командами Косово и Румынии, косовские футболисты покинули поле до завершения игры. За это им засчитали техническое поражение. Об этом сообщило РИА Новости.

В Бухаресте проходил матч лиги С, в котором встретились сборные Косова и Румынии. После того, как ко второму тайму было добавлено дополнительное время, болельщики начали скандировать с трибун «Сербия!». После этого косовские спортсмены в знак протеста покинули поле. Через час после их ухода судья объявил о завершении игры. Это произошло 15 ноября.

В среду, 20 ноября, УЕФА было объявлено, что сборной Коссова засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Вина на это возложена на Футбольную федерацию Косова, поскольку она «несет ответственность за неполное проведение матча». Эту федерацию оштрафовали на 6 тыс. евро.

В тоже время на Футбольную федерацию Румынии также наложен штраф, причем значительно больший. Ей предстоит выплатить 128 тыс. евро за поведение ее болельщиков.

В результате сборная Румыния вышла в лигу В, поскольку выиграла шесть матчей из шести сыгранных. Косово оказалось на втором месте в лиге С, и ей предстоят еще игры в стыковых матчах, чтобы иметь возможность выйти в следующую лигу.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла в Волгограде товарищеский матч с командой Сирии. Спортсмены из РФ выиграли со счетом 4:0. Российские футболисты сумели забить голы на 33-й, 53-й, 66-й и 81-й минутах встречи.