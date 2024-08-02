Во Франции началось расследование дела о травле арт-директора церемонии открытия ОИ

Парижская прокуратура начала расследование в связи с угрозами расправы в отношении Тома Жоли. Известно, что пользователи социальных сетей обрушились на него с жесткой критикой, о чем также написала Lenta.ru, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в интернете. Очевидно, что на вкус и цвет товарищей нет, и многие могли бы просто закрыть на это глаза, если бы речь не шла о провокационной пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Пародию, к слову, раскритиковал даже бывший президент США Дональд Трамп, назвав церемонию открытия ОИ «позором».

Многие с ним согласны, в том числе – и анонимы в социальных сетях. Они-то и решили «испортить жизнь» арт-директору церемонии открытия Олимпиады. Том Жоли, в свою очередь, подал жалобу Бригаде по пресечению незаконных действий в отношении граждан. Известно, что он получал угрозы из-за сексуальной ориентации и ошибочно предполагаемого израильского происхождения.

Ранее тренер Татьяна Тарасова ответила на критику об открытии Олимпиады в Париже.