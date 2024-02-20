Сбрившего брови певца Matrang задержали в Пхукете

По информации источника, возможной причиной ареста стал сбор пожертвований на местную карту. Ранее в своих соцсетях Хадзарагов вновь обратился к своим подписчиком с просьбой отправить деньги. Средства нужно было перечислить незнакомому парню, который обратился за помощью из-за проблем с правоохранительными органами.

Фанатов Matrang давно взволновало поведение кумира. В начале февраля он уехал в Таиланд. Певец заявил, что больше не хочет публичности. Также Хадзарагов сбрил брови и отрастил волосы, показывая свой внешний вид в соцсетях. Там же он регулярно просил у подписчиков деньги.

Как рассказал певец, он покинул Россию из-за конфликта во Владикавказе. По его словам, в прошлом год двое неизвестных избили его, сняв это на камеру и разослав друзьям и знакомым в Осетии.

Многие утверждают, что у Matrang серьезные проблемы с наркотическими веществами. Его сестра Ната в своих соцсетях неоднократно заявляла, что люди не знают правды о ее брате.

Ранее стилист Омар Байрамов объяснил кардинальную смену имиджа Филиппа Киркорова.